<span style='text-decoration: underline;'>Le président Tebboune a réuni le Conseil des ministres avant hier</span>:<br><span style='color:red;'>Vers la réalisation de nouvelles stations de dessalement</span>

Le Chef de l’Etat a donné des instructions pour la réalisation de nouvelles stations de dessalement de l’eau de mer en tenant compte de la rapidité de réalisation et du choix stratégique des sites, outre l’activation de toutes les lignes des stations de dessalement.

Le Conseil des ministres, qui s’est réuni avant-hier, a abordé plusieurs dossiers d’intérêt national. Le plus important d’entre aux est sans contexte la problématique de l’eau dont un important déficit a été constaté, en rapport avec une très faible pluviométrie qui a caractérisé l’année en cours. La sécheresse qui sévit dans la quasi totalité des régions du pays induit des conséquences sur la qualité du service d’alimentation des foyers, des terres agricoles et des industries en ce précieux liquide. L’une des solutions préconisée à long terme par le chef de l’Etat consiste en la création d’une agence nationale chargée de la supervision de la gestion des stations de dessalement de l’eau de mer. Elle sera mise sous la tutelle du ministère de l’Energie, selon le communiqué du Conseil des ministres. Cette agence, dont le rôle et la mission seront stratégiques devra réaliser un maximum de stations de dessalement d’eau de mer et procédé à leur entretien régulier. «Le président de la République a également instruit d’accorder la priorité absolue aux projets de ressources en eau non conventionnelles afin de renforcer les réserves en eau potable, et rationaliser sa consommation», selon la même source. Le Chef de l’Etat a donné des instructions pour la réalisation de nouvelles stations de dessalement de l’eau de mer en tenant compte de la rapidité de réalisation et du choix stratégique des sites, outre l’activation de toutes les lignes des stations de dessalement de l’eau de mer en vue d’augmenter les réserves en eau.

Sur un autre chapitre non moins stratégique, à savoir celui de la production de céréales, Abdelmadjid Tebboune a souligné l’urgence d’intensifier la culture du blé dur. Cela doit passer, selon les propos du Président par une « révolution dans la production des céréales et des semences», rapporte le communiqué du Conseil des ministres. Le président Tebboune a appelé à «tenir compte de la nature des terres agricoles en Algérie et en œuvrant à l’exploitation du surplus de production locale en blé dur et à la réduction des quantités importées de blé tendre», selon la même source. Le président a donné des orientations pour l’adoption des moyens scientifiques disponibles, en vue de relever les niveaux de production céréalière, et l’association de comités composés d’ingénieurs agronomes en vue d’étudier la nature des terres agricoles. L’important est dans l’élaboration d’un plan stratégique d’organisation des spécialités de production.

Dans le domaine de l’industrie cinématographique, le chef de l’Etat a chargé le Gouvernement de poursuivre «l’examen des différents aspects relatifs à la relance de l’industrie cinématographique et la production audio-visuelle à travers la détermination d’un nombre de projets principaux, en vue de structurer cette activité», selon le même communiqué. Il a mis l’accent sur la nécessité d’intégrer les supports modernes en matière de distribution et de consommation du produit cinématographique et audio-visuel.

Enfin, il y a lieu de rappeler également que le président de la République a ordonné de baisser de 20% les frais d’hébergement pour les Algériens de retour au pays, selon un communiqué du Conseil des ministres. Après avoir écouté un rapport du Premier ministre sur l’activité du Gouvernement au cours des deux dernières semaines, le Président Tebboune a ordonné de «dispenser les étudiants et les personnes âgées à faible revenu parmi les Algériens de retour au pays de payer les frais d’hébergement relatifs à l’isolement», et de «baisser les frais d’hébergement de 20% pour les Algériens de retour au pays».

Anissa Mesdouf