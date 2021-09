<span style='text-decoration: underline;'>Dr Fawzi Derrar</span>:<br><span style='color:red;'>Vers l’acquisition de 15 millions de doses avant la mi-octobre</span>

Le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), le Dr Fawzi Derrar, a annoncé, hier, la réception avant le 15 octobre prochain d’une quantité supplémentaire de 15 millions de doses du vaccin chinois Sinovac contre le coronavirus.

Le DG de l’IPA, qui intervenait sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale, a annoncé que la cette opération de l’acquisition d’une nouvelle quantité de doses fait suite à un accord qui a été conclu avec la partie chinoise. «Suite à la signature, récemment, d’un contrat avec le partenaire chinois, l’Algérie réceptionnera avant la mi-octobre prochaine 15 millions de doses du vaccin Sinovac», a précisé le DG de l’IPA sur la chaîne Une. Il a précisé que le ministère de la Santé a fixé l’objectif de vacciner avant la fin du mois d’octobre prochain 75% de population vaccinée, car, ajoute-t-il, les doses de vaccin sont disponibles, précisant que cette opération dépendra de la volonté des citoyens pour se faire vacciner. «L’objectif du ministère de la Santé est de vacciner 75% des citoyens avant la fin octobre prochain «compte tenu de la disponibilité d’une quantité suffisante des vaccins, mais le succès de ce processus dépend de la volonté des citoyens et de leur volonté de participer au processus», a affirmé le Dr Derrar. Le même responsable a affirmé qu’actuellement, l’Institut Pasteur d’Algérie dispose d’une quantité de 7 millions de doses de vaccins, alors que d’autres quantités ont été distribuées au profit des directions de santé de wilayas.

Par ailleurs, le Dr Derrar a estimé, en réponse à une question sur la vaccination des élèves et des étudiants, qu’il est impératif, actuellement, de mener à sa fin la vaccination des enseignants et du personnel du secteur, en attendant de vacciner les élèves et les étudiants. Dans le même sillage, le responsable a plaidé pour l’accélérer la vaccination en renforçant les campagnes de sensibilisation, affirmant qu’il faut attendre les résultats des études sur la vaccination des enfants pour vacciner cette catégorie.

«Les campagnes de sensibilisation doivent être intensifiées et les efforts de tous les secteurs doivent être combinés pour faire de ce processus un succès, à condition que l’opération de la vaccination des étudiants et des enfants vient après la publication des résultats de certaines études scientifiques qui confirment l’efficacité de la vaccination des enfants contre le coronavirus», a déclaré le Dr Derrar.

L’invité de la Radio nationale a affirmé également que «la vaccination pourra nous prémunir contre l’avènement d’un autre scénario notamment avec l’émergence de nouveaux variants du coronavirus».Faisant savoir que les craintes de l’émergence d’une quatrième vague subsistent toujours, le Dr Derrar, a estimé que des précautions doivent être prises pour intensifier les opérations de vaccination au niveau national.

Il convient de rappeler enfin que le ministère de la Santé a annoncé samedi dernier l’acquisition de 7,5 millions de doses de vaccin entre le 5 et le 10 septembre dernier. «Le ministère de la Santé a annoncé avoir reçu vendredi un nouveau lot de 3 millions de doses de vaccins anti covid-19», a indiqué le communiqué du département ministériel.

La même source a précisé que le nombre total de doses acquises entre le 5 et le 10 septembre courant s’élève à 7,5 millions de doses, précise le ministère. «Le ministère poursuivra l’acquisition des quotas programmés du vaccin anti Covid-19 dans les prochains jours, parallèlement au lancement de la campagne de vaccination», souligne le communiqué, ajoutant que toutes les doses acquises seront distribuées à l’ensemble des wilayas du pays».

Samir Hamiche