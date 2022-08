<span style='text-decoration: underline;'>BANQUE NATIONALE D’ALGÉRIE</span>:<br><span style='color:red;'>Vers le lancement de cinq produits de la finance islamique</span>

La Banque nationale d’Algérie (BNA) s’apprête à lancer prochainement cinq nouveaux produits de la finance islamique.

Le lancement prochain de ces nouveaux produits a été annoncé, hier, par Athamnia Amina, responsable du service de la finance islamique au sein de la BNA dans une déclaration à la chaîne Une de la Radio nationale. Elle a précisé que la décision de lancer de nouveaux produits de la finance islamique est due à l’important engouement des citoyens pour ce type de produit, précisant que le volume des dépôts dans les banques qui adoptent ce service a dépassé les 10 milliards de dinars.

La même responsable a fait savoir que la banque BNA contient 12 produits de la finance islamique, en attendant le lancement de cinq nouveaux produits. Elle a souligné, dans ce cadre, que l’établissement bancaire travaille sur le développement, la numérisation et la modernisation des produits de la finance islamique tout en annonçant l’ouverture avant la fin de l’année en cours de 12 nouvelles agences de la finance islamique.

«La BNA a programmé l’ouverture de 12 agences spécialisées dans la finance islamique au cours de l’année 2022, qui s’ajouteront aux trois agences, et 67 points d’activité bancaire au niveau de l’établissement bancaire», a-t-elle ajouté. Il convient de rappeler que BNA a annoncé, mardi dernier, dans un communiqué, la commercialisation en ligne de produits de la finance islamique via la plateforme électronique de «Diar Dzair» afin de faciliter aux citoyens l’accès à ce type de financement.

«La Banque nationale d’Algérie a procédé, mardi 9 août 2022, à la signature de trois (03) contrats d’exécution avec son partenaire EURL Diar Dzair portant sur la commercialisation en ligne de produits de la finance islamique via la plateforme web de Diar Dzair», a précisé la même source. La cérémonie de lancement de ce service a eu lieu au niveau de la direction générale de la BNA, en présence des hauts cadres de la banque et des responsables de cette entreprise, a ajouté le communiqué. Ces contrats d’exécution portent sur plusieurs types de financements accessibles à travers la plateforme électronique de Diar Dzair. Il s’agit notamment de «DAR SANAA», permettant aux e-consommateurs (entreprises et professionnels) de bénéficier du financement islamique «IJARA Equipements » de la banque.

Ce financement conforme aux préceptes de la charia offre aux demandeurs la possibilité de louer un matériel entrant dans leurs activités pour une durée allant jusqu’à 5 ans, avec option d’acquisition en fin de période, a expliqué la BNA. Les e-consommateurs (clients particuliers) peuvent également, à travers cette plateforme électronique solliciter le financement «DAR IAMAR» afin de bénéficier du produit (Mourabaha Equipements) et qui consiste en l’acquisition de matériaux d’aménagement produits localement selon la formule islamique Mourabaha.

La durée de ce financement est fixée de 12 à 36 mois et le montant peut atteindre 1.000.000 DA, a fait savoir la BNA. Les e-consommateurs peuvent bénéficier aussi via cette plateforme du financement de la location d’une habitation à travers le produit «DAR IDJARA », destiné aux particuliers pour faire face au coût de location d’une habitation et la payer mensuellement sur une durée qui peut atteindre les 24 mois.

Mohand. S