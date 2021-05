<span style='text-decoration: underline;'>Kaoutar Krikou de Batna</span>:<br><span style='color:red;'>Vers l’examen de la modalité d’organisation des marchés de solidarité à longueur d’année</span>

La ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Mme Kaoutar Krikou, a affirmé lundi à Batna que les marchés de solidarité organisés durant le Ramadhan ont connu «un succès», promettant d’examiner la modalité de leur organisation le long de l’année.

La ministre a précisé que cette initiative a été organisée en coordination avec plusieurs secteurs dont ceux du commerce et de l’agriculture en vue de permettre aux femmes rurales et femmes au foyer de commercialiser leurs produits. Mme Krikou a inscrit sa visite à Batna dans le cadre du suivi de l’opération de solidarité et de la mise en £uvre du programme sectoriel commun d’appui à l’insertion de la femme rurale et de la femme au foyer à la sphère de la production nationale. La ministre a ajouté que cette opportunité lui a permis de visiter des bénéficiaires du dispositif de l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM) et de s’enquérir de leurs préoccupations axées particulièrement autour de la commercialisation surtout après la crise sanitaire de la Covid-19. Elle a également insisté sur la nécessaire orientation de la femme productive rurale et au foyer vers l’activité de recyclage au travers de stages de formation organisés par l’ANGEM ou le secteur de la formation professionnelle en vue de diversifier leurs productions, en améliorant la rentabilité et développer leurs activités via d’autres dispositifs. Mme Krikou a notamment dit «nous avons lancé en coordination avec d’autres secteurs plusieurs stages de formation et journées d’information pour présenter à cette catégorie les autres dispositifs publics de soutien». Concernant les personnes à besoins spécifiques, la ministre a déclaré que le secteur de la solidarité nationale adopte une politique de soutien à l’insertion de cette catégorie à la vie socioéconomique y compris au travers du dispositif de l’ANGEM. Lors de sa visite à l’école des jeunes sourds-muets de la ville de Batna, la ministre a affirmé que les efforts sont déployés pour favoriser l’insertion sociale de cette catégorie et a salué à l’occasion la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune de créer une école nationale supérieure de formation des enseignants pour personnes atteintes de déficience auditive. Auparavant, Mme Krikou s’est rendue dans la commune d’Ichemoul auprès d’une famille productrice spécialisée dans l’élevage d’ovin ayant bénéficié d’un microcrédit et a distingué la Moudjahida Mabrouka Zerouali à l’occasion de la journée nationale de la mémoire. Elle a procédé en outre à la mise en service du réseau d’approvisionnement en gaz naturel de 56 foyers de quatre mechtas reculées de la commune d’Oued Taga. Durant sa visite à une exposition des bénéficiaires du dispositif ANGEM tenue au complexe sportif et culturel de la cité Kéchida de la ville de Batna, la ministre a écouté les préoccupations des producteurs avant de clôturer sa visite par la remise de chèques d’un million DA chacun à 17 bénéficiaires du dispositif ANGEM.