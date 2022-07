<span style='text-decoration: underline;'>AGRICULTURE</span>:<br><span style='color:red;'>Vers l’extension de la superficie des agrumes dans la wilaya</span>

Le conseil interprofessionnel de la filière agrumes compte étendre la superficie réservée à travers la wilaya d’Oran à cette filière à 900 hectares, durant les cinq prochaines années afin d’assurer une disponibilité de cette variété de fruits sur le marché tout au long de l’année, a-ton appris, mardi, du président du conseil, Derbal Mohamed Boukerroucha.

Le conseil vise à étendre la superficie des agrumes, actuellement estimée à environ 400 hectares, au cours des cinq prochaines années, selon ce responsable, en marge d’une rencontre de sensibilisation et de formation sur la prévention des maladies des agrumes qui les affectent et les méthodes de fertilisation, organisée au niveau de l’exploitation agricole «Colonel Lotfi» dans la commune de Misserghine. Ce programme comprend la plantation, chaque année, de 100 hectares de différentes variétés d’oranges, notamment la Clémentine pour laquelle la région de Misserghine est célèbre.

Il y a trois ans, le conseil et l’association «Clémentine de Misserghine» ont déposé un dossier pour la labellisation de cette variété d’orange, qui lui permet d’être exportée, a ajouté M. Boukerroucha. La mise en oeuvre de ce projet nécessite le soutien des autorités locales, sachant que chaque arbre coûte environ 500.000 DA et nécessite également la fourniture de l’eau, selon le président du conseil. Il a indiqué dans le même contexte que les deux puits dont ont bénéficié les producteurs d’agrumes ne permettent pas l’extension des superficies agrumicoles.

Cette rencontre de sensibilisation, qui a vu la présence des techniciens de la station régionale de protection des végétaux et des représentants de la chambre de wilaya de l’agriculture, ainsi que de la direction des services agricoles, était une opportunité pour les producteurs d’agrumes de connaître les maladies affectant cette variété de fruits et les méthodes de prévention.

Dans ce cadre, la directrice de la station régionale de protection des végétaux de Misserghine, Chaber Dalila, a appelé les producteurs d’agrumes à prendre les précautions nécessaires contre la mouche des fruits, connue scientifiquement sous le nom de « Cératite », un insecte nuisible pouvant causer des dommages aux fruits des agrumes.

Durant la rencontre, des explications ont été fournies sur l’utilisation rationnelle des engrais et la période de leur utilisation, ainsi que la quantité nécessaire, sachant qu’un surplus d’engrais peut provoquer des maladies dans les champs d’agrumes, a-t-on signalé.