<span style='text-decoration: underline;'>DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DES UNIVERSITÉS ALGÉRIENNES</span>:<br><span style='color:red;'>Vers l’implication des professeurs et chercheurs de la diaspora</span>

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s’attèle à encourager les professeurs et chercheurs algériens résidant à l’étranger pour contribuer au développement de la recherche scientifique dans les universités algériennes.

C’est ce qu’a indiqué, hier, le ministre Abdelbaki Benziane lors d’une allocution prononcée à l’occasion de l’ouverture de l’université d’été de la faculté de médecine Alger 1 Benyoucef Benkhedda.

«Le ministère vise à encourager la contribution des professeurs et chercheurs algériens résidant à l’étranger au développement de la recherche scientifique dans les universités algériennes en participant à la formation qualitative de chercheurs et d’étudiants dans diverses institutions universitaires et de recherche en ce qui concerne le savoir et la méthodologie », a déclaré le ministre.

M. Benziane a précisé que cette contribution aura un effet positif sur la qualité de la recherche, des études et des publications au niveau national et international. Il a indiqué que son département ministériel s’emploie à impliquer les chercheurs algériens résidant à l’étranger dans la préparation des programmes de formation des nouvelles écoles nationales supérieures ainsi que la réalisation des programmes nationaux de recherche. Il a cité notamment l’Ecole Nationale Supérieure de Mathématiques et l’Ecole Nationale Supérieure d’Intelligence Artificielle et bientôt l’École Supérieure des Nanotechnologies.

M. Benziane a mis en avant également, dans une déclaration à la presse, dans le cadre de l’activité d’hier, la disponibilité des professeurs et chercheurs algériens résidant à l’étranger à contribuer à la formation, en plus, insiste-t-il, d’accompagner les étudiants d’élite inscrits au doctorat. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a souligné l’intérêt de cette université d’été pour les professeurs inscrits en mathématiques, technologie et intelligence artificielle. Dans ce cadre, il a appelé à l’organisation d’universités d’été dans différents domaines à travers le pays.

Le membre du gouvernement a révélé, par ailleurs, que la prochaine rentrée universitaire 2022-2023 verra l’ouverture d’un lycée national des nanotechnologies au pôle universitaire, Sidi Abdallah, à Alger. Il a annoncé aussi l’ouverture des portes des Ecoles Nationales de Mathématiques et d’Intelligence Artificielle au début de la prochaine rentrée 2022-2023.

Il convient de rappeler que M. Benziane, a appelé samedi dernier à Alger à tirer parti «efficacement et durablement » des innovations des équipes de recherche et à intensifier les échanges entre les groupes économiques et les structures de recherche. Présidant l’ouverture de la conférence nationale des entreprises publiques à caractère scientifique et technologique, M. Benziane a jugé «nécessaire de réunir toutes les conditions favorisant l’innovation au sein des entreprises et d’éliminer les entraves, notamment en l’absence d’une exploitation efficace et durable des innovations des équipes de recherche ».

A cet égard, le ministre a appelé à «l’organisation d’ateliers sur l’innovation pour étudier l’aspect méthodologique et la politique en matière d’innovation, élaborer des plans permettant d’augmenter les ressources humaines formées techniquement à l’innovation et d’établir de nouveaux indicateurs et se pencher sur les obstacles et les contraintes qui entravent la concrétisation des projets innovants».

Mohand.S