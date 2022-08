<span style='text-decoration: underline;'>Introduction de l’anglais dans le cycle primaire</span>:<br><span style='color:red;'>Vers l’impression de 950 000 nouveaux livres</span>

L’Algérie a décidé d’introduire la langue anglaise dans le cycle primaire dès la prochaine rentrée scolaire.

Pour faciliter l’application de cette mesure annoncée par le président de la République, l’Office national des publications scolaires (ONPS), relevant du ministère de l’Éducation nationale, a décidé d’imprimer 950 000 nouveaux livres d’anglais destinés aux élèves de la troisième année du cycle primaire. Selon les informations d’Echourouk online, les quantités de livres imprimés seront distribuées au profit des écoles primaires dans un délai qui ne dépasse pas le 10 septembre de l’année en cours.

L’impression de 950 000 nouveaux livres d’anglais prend une durée de dix jours, rapporte la même source, soulignant que cette performance est rendue possible grâce aux équipements acquis ces derniers temps par l’Office des publications scolaires. Les livres imprimés seront ensuite distribués par les centres régionaux de l’Office sur environ 20 000 écoles primaires réparties sur les quatre coins du pays.

Le même média a indiqué que l’introduction de l’anglais dès la troisième année du cycle primaire se fera d’une façon progressive en attendant que cette décision s’applique aussi pour la quatrième et cinquième années primaires à partir des prochaines années. La même source a indiqué que les commissions spécialisées chargées de finaliser le nouveau livre d’anglais, mises en place par le ministère de l’Éducation nationale, avaient élaboré un programme scolaire solide comprenant des enseignements adaptés à l’âge et au niveau de connaissances des élèves de troisième primaire (8 ans).

«Les nouveaux livres prennent en compte une harmonie entre l’écrit, les images et les illustrations, pour initier l’élève à la lecture dès le plus jeune âge et le rendre capable de maîtriser à la fois les langages verbaux et non verbaux et de travailler pour atteindre des objectifs pédagogiques clairs et précis», rapporte le même média.

Il convient de rappeler que le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, avait indiqué le 2 août dernier que le secteur de l’Éducation national est «prêt» à dispenser l’enseignement de la langue anglaise au cycle primaire, à compter de la prochaine rentrée scolaire, en application de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. M. Belabed qui présidait, par visioconférence, une Conférence nationale avec des directeurs de l’Éducation, des Secrétaires généraux (SG), des chefs de services au sein des directions de l’Éducation, et des cadres de l’administration centrale, a mis en avant la «disponibilité du ministère à dispenser l’enseignement de la langue anglaise dans le cycle primaire, à compter de la prochaine rentrée scolaire, en application de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune», indique un communiqué du ministère.

Le ministre a, également, précisé que cette décision «sera mise en œuvre à la rentrée scolaire 2022/2023 à travers toutes les écoles primaires du pays», notamment dans ses volets relatifs au programme, au manuel scolaire, à l’encadrement, à la formation et aux réglementations pédagogiques appropriées.

Mohand S.