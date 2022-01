<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Vers l’intronisation d’un nouveau président jeudi</span>

L’assemblée générale des actionnaires du MC Oran devrait élire, jeudi, un nouveau président pour succéder à Tayeb Mahiaoui déchu, il y a quelques semaines, par le conseil d’administration, a-t-on appris dimanche de ce club de Ligue 1 de football.

A quelques jours de ce rendez-vous, qui coïncide avec une situation délicate que traverse la formation phare de la capitale de l’Ouest du pays en championnat, les candidats ne se bousculent pas au portillon, a indiqué la même source. Dans les milieux du club, on évoque néanmoins l’éventualité de confier les rênes du «Mouloudia» à un membre «de l’extérieur de l’assemblée générale des actionnaires» qui serait proposé par l’actuel président intérimaire, Youcef Djebbari. Une éventualité qu’a confirmée, dans une déclaration à l’APS, le président du club sportif amateur (CSA) du MCO, Chamseddine Bensenouci, également membre du conseil d’administration, annonçant au passage qu’il comptait « bouder « le conclave de jeudi. Cela se passe au moment où les Rouge et Blanc traversent une situation délicate sur le plan sportif après avoir intégré la zone des relégables, suite à leur défaite sur le terrain du leader le CR Belouizdad (3-0), vendredi passé dans le cadre de la 14e journée du championnat. Les protégés de l’entraineur Moez Bouakaz, qui n’a pas réussi à provoquer le déclic souhaité dans une dizaine de matchs qu’il a dirigés depuis qu’il a succédé à Azzeddine Aït Djoudi, accueillent, mardi, un concurrent direct dans la bataille du maintien, à savoir le NC Magra pour le compte de la 15e journée. Avant ce rendez-vous, qui sera suivi par un déplacement chez la lanterne rouge le WA Tlemcen, les Hamraoua pointent à la 16e place avec 12 points, de deux victoires, six nuls et six défaites.