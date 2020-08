<span style='text-decoration: underline;'>Guelma</span>:<br><span style='color:red;'>Vers l’ouverture de 17 établissements scolaires dans les trois paliers</span>

La cartographie des infrastruc tures scolaires de la wilaya de Guelma sera renforcée à la rentrée scolaire 2020-2021 par l’ouverture de 17 établissements d’enseignement dans les trois paliers, a révélé jeudi, le wali, Kamel Abla.

Le même responsable a précisé à l’APS à la pose de la première pierre d’un projet de réalisation d’un groupe scolaire dans la commune Houari Boumediene, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale du Moudjahid coïncidant avec le 20 août de chaque année, que le palier primaire sera à lui seul renforcé par l’ouverture de 9 nouveaux groupes scolaires répartis à travers plusieurs communes de la wilaya. Aussi, 97 classes d’extension, 2 cantines scolaires et 2 unités de dépistage et de suivi (UDS) seront opérationnelles, au titre de l’année scolaire 2020-2021. Le palier du cycle moyen sera renforcé à la prochaine rentrée scolaire par l’ouverture de 5 collèges d’enseignement moyen (CEM) à travers plusieurs communes en plus de 3 nouveaux lycées dont un à la commune de Dahouara (60km à l’Est de Guelma) qui connaît un déficit en la matière. La célébration de cette date anniversaire a été marquée par l’inauguration par les autorités de la wilaya d’un nouveau stade de football en pelouse synthétique au profit des jeunes de la commune de Salaoua Anouna qui a bénéficié d’un projet de mise à niveau du chemin communal reliant les 2 zones d’ombre Benachour et El Hamama sur une distance de 5 km. A la daira d’Ain Hassania qui a abrité les festivités de célébration de cet évènement historique, il a été procédé au lancement d’un projet de dotation du stade de football de la commune Houari Boumediène d’une pelouse et le lancement d’un projet de mise à niveau du chemin communal reliant la localité de Salah Salah vers le cimetière El Marabou sur 2km devant permettre le désenclavement de plusieurs mechtas de la commune Madjaz Amar. Par ailleurs, et dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre le coronavirus et la prise en charge des malades, les autorités locales ont procédé à la distribution d’équipements et outils médicaux au profit du complexe mère-enfant où se trouve l’hôpital de référence pour la prise en charge des cas du Covid-19, a-t-on fait savoir, précisant que ces équipements ont été acquis sur budget de wilaya.