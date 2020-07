<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Vers un départ collectif des actionnaires</span>

Les membres de la société sportive par actions (SSPA) de l’USM Bel-Abbès, à leur tête le président Abdelghani El Hennani, ont décidé de mettre en vente leurs actions, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de ce club de Ligue 1 de football.

«Ca fait déjà un bon bout de temps que les actionnaires de la SSPA se sont retirés de la vie du club. A présent, ils sont passés à l’acte, puisque la majorité d’entre eux ont demandé au notaire d’engager les procédures d’usage pour mettre en vente leurs actions», a déclaré à l’APS, le directeur général de l’USMBA, Kadour Benayad. Cette situation enfonce davantage la formation de la «Mekerra», confrontée depuis plusieurs mois à une crise multi-dimensionnelle, qui met en danger son avenir, estime-t-on dans l’entourage du club.

Il se trouve que même le contrat du directeur général, qui gérait jusque-là les affaires du club, est arrivé à terme, a informé l’intéressé, ajoutant qu’il n’était pas disposé à assurer à nouveau cette mission, après s’être senti «abandonné par les actionnaires», a-t-il déploré. «Cette situation oblige les autorités locales et toutes les parties concernées par l’avenir du club à y remettre de l’ordre, surtout que plusieurs affaires restent pendantes, en particulier les nombreux dossiers de litige au niveau de la Chambre concernée relevant de la Fédération algérienne de football, ainsi que les dettes relatives aux salaires impayés des joueurs, qu’ils soient anciens ou actuels, et qui vont en s’accumulant pour dépasser les 150 millions de dinars», a encore souligné Kadour Benayad. Cela se passe aussi au moment où le club peine à bénéficier des 40 millions de dinars, représentant les subventions des autorités locales (wilaya et APC du chef-lieu de wilaya), allouées au club sportif amateur (CSA) et qu’il devait prêter à la SSPA, sauf que l’opération ne s’est toujours pas effectuée à cause de réserves formulées par les services de contrôle financier des autorités locales, a rappelé le même responsable.