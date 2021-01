<span style='text-decoration: underline;'>Championnat du monde de Handball Egypte-2021</span>:<br><span style='color:red;'>Vers un France – Algérie mercredi</span>

La sélection algérienne de handball, qualifiée au tour princi- pal du Championnat du monde Egypte-2021 à la faveur de son succès sur le fil devant le Maroc (24-23), devrait affronter la France au tour principal de la compétition qui débutera mercredi prochain.

Selon le calendrier établi par le comité d’organisation du Mondial-2021, les trois premiers du groupe F dont fait partie le Sept algérien, affronteront les trois premiers du groupe E qui comprend la France, et probablement la Norvège et la Suisse. Les autres groupes seront composés comme suit : groupe I (A et B), groupe II (C et D) et groupe IV (G et H). A une journée de la fin du tour préliminaire, le Portugal devrait, sauf surprise, terminer en tête du groupe F, devant l’Islande (2e) et l’Algérie (3e), alors que le sextuple champion du monde la France est favori pour la 1re place devant la Norvège (2e) et la Suisse (3e).