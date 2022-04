<span style='text-decoration: underline;'>CHAN 2023 (préparation): Algérie A ’1 - Togo A’ 0</span>:<br><span style='color:red;'>Victoire de l’Algérie</span>

La sélection nationale A’ de football a battu son homologue togolaise, sur le score d’un but à zéro, mi-temps (1-0), jeudi soir au stade Mustapha-Tchaker de Blida, dans un match amical de préparation en vue des prochaines échéances officielles dont le Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux CHAN-2023 qu’organisera l’Algérie du 8 au 31 janvier.

Le but de la rencontre a été marqué par Khalid Dahamni après 45 secondes du coup d’envoi de la rencontre. Un second match devra opposer les deux sélections, dimanche (20h00) à huis clos au stade Mustapha Tchaker de Blida.

Le match d’aujourd’hui a permis au sélectionneur national Madjid Bougherra de voir à l’œuvre un maximum de joueurs, surtout les nouveaux d’entre eux, et leur donner un temps de jeu afin de les évaluer. D’ailleurs, il a effectué huit changements en 2è période.

En prévision des deux confrontations contre le Togo A’, le coach national a convoqué pour le stage qui prendra fin dimanche, après le second match, une liste élargie de 30 joueurs évoluant dans le championnat national, et qu’il compte mettre sous concurrence et voir ce qu’ils peuvent apporter au noyau déjà consolidé. Le match amical contre le Togo, joué jeudi, est le 6e du genre, après ceux joués en Algérie contre le Liberia (5-1), la Syrie (2-1), le Burundi (3-0), le Bénin (3-1) et la Nouvelle-Zélande (1-2) à Dubaï, avant la Coupe arabe des nations de la FIFA-Qatar, disputée à Doha, et remportée par l’Algérie en battant en finale, la Tunisie (2-0), après prolongations.