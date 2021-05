<span style='text-decoration: underline;'>Challenge cycliste Ramadhan à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Victoire de Tioua Chakib chez les seniors et Sahraoui Abdelkrim chez les juniors</span>

Le cycliste Tioua Chakib du club Naftal Oran a remporté la course seniors du challenge cycliste ramadhan, disputée vendredi sur le circuit fermé de 1,8 kilomètres dans la localité d’Aïn El Beida (commune d’Es-Senia -Oran).

Bouclant le circuit en 20 tours, Tioua a devancé son coéquipier, Yebka Sid Ahmed, en seconde position et Boukhari Youcef de ASN Oued Tlélat en troisième place sur le podium. Chez les juniors qui devaient parcourir le circuit 17 fois, Sahraoui Abdelkrim du Club Tahadi Oued Tlélat a emporté la course devant Kaoua Abdennour de Naftal et Bendella Mohamed Amine du club de cyclisme de Sebdou (Tlemcen). Une trentaine de coureurs représentant trois ligues de wilayas de l’ouest du pays, à savoir Tlemcen, Mostaganem, Ain Témouchent et Oran ont pris part à cette cmpétition seniors-juniors du challenge cycliste ramadhan. Les épreuves destinées aux jeunes cyclistes, disputées les deux week ends derniers, ont vu une nette domination des athlètes d’Amal El Malah (Ain Témouchent) et de Naftal Oran qui ont presque tout raflé. Ce challenge cycliste Ramadan est organisé du 21 avril au 7 mai par la ligue oranaise de cyclisme en collaboration avec la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) à raison de deux courses par semaine, écoles, benjamins, minimes , cadets, juniors et seniors.

L’objectif de ce challenge est de permettre aux athlètes «d’améliorer leur condition compétitive après plusieurs mois d’arrêt à cause de la pandémie de la Covid-19», ont souligné les organisateurs. La ville d’Oran se prépare à accueillir la Coupe d’Afrique des nations de cyclisme en octobre prochain.