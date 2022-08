Vif intérêt pour la collecte de témoignages de moudjahidine pour l’écriture de l’histoire de la Révolution

La direction des moudjahidine et ayants droits d’Oran et les labo ratoires de recherche universitaire de la wilaya affichent un vif intérêt pour la collecte du plus grand nombre possible de témoignages vivants de moudjahidine pour l’écriture de l’histoire de la glorieuse guerre de libération et du mouvement national. Cette action, qui se poursuit, suscite un engouement certain auprès des artisans de la guerre de libération et ceux qui l’ont vécue, en dépit du poids de l’âge.

Lancée en 2016, l’opération a touché, à ce jour, 122 anciens combattants ayant contribué avec plus de 48 heures d’enregistrements oraux et visuels et sur CD (disque compact), présentés au ministère de tutelle et mis à la disposition des chercheurs et des académiciens, a indiqué à l’APS le chef de service patrimoine historique et culturel à la direction des moudjahidine, Belarbi Wahiba.

Les responsables en charge de l’opération se déplacent aux domiciles des moudjahidine et des témoins de hauts faits d’armes pour recueillir leurs récits sur la guerre de libération nationale, tandis que d’autres se présentent aux services de la direction pour apporter leurs témoignages relatant des faits et décrivant les atrocités des tortures et crimes perpétrés par le colonisateur français. Selon la même responsable, les récits présentés des moudjahidine de différentes régions du pays évoquent divers évènements historiques vécus durant la guerre de libération nationale, des opérations militaires et fidaïes à Oran, les systèmes de financement de l’effort de guerre et autres détails liés à la lutte armée.

En plus de l’enregistrement de témoignages vivants, la direction des moudjahidine contribue, avec le département d’histoire de l’université Oran 1 «Ahmed Benbella» à la tenue de colloques et de rencontres sur l’histoire de la glorieuse guerre de libération nationale avec la participation de moudjahidine et de chercheurs et académiciens, donnant lieu à des narrations, des débats et des études. En outre, elle organise périodiquement des rencontres d’information sur l’histoire au niveau d’établissements éducatifs et de centres de rééducation dans la wilaya, animées par des moudjahidine, dans le but de faire connaitre à la jeune génération des évènements auxquels ils avaient participés durant la guerre de libération.

Pour sa part, Pr Mohamed Bendjebbour, directeur du laboratoire de la recherche historique, des sources et des traductions relevant de l’université Oran1 a souligné, dans déclaration à l’APS à l’occasion de la commémoration de la Journée nationale du Moudjahid, que «les témoignages oraux des acteurs de la guerre de libération, militaires ou politiques, constituent des sources importantes dans l’écriture de l’histoire du mouvement national et de la guerre de libération».

Le même chercheur, spécialisé en histoire et expert dans l’histoire de la guerre de libération nationale, estime que le récit est nécessaire dans la méthodologie de recherche scientifique et historique de manière à palier certains manques dans les archives écrits sur la guerre de libération. Bendjebbour a indiqué que le laboratoire qu’il préside £uvre à recueillir et collecter des récits de moudjahidine lors de conférences qu’il organise, constituant des témoignages vivants. L’enseignant au département d’histoire a fait remarquer que les évènements liés à la guerre de libération de libération sont toujours conservés dans la mémoire des artisans de la Révolution, citant dans ce sens le témoignage vivant qu’a enregistré le laboratoire avec le moudjahid Bouchikhi Cheikh (107 ans), qui réside dans la commune d’El Kerma (Oran).

Pr Bendjebbour a expliqué que l’enregistrement des récits et témoignages s’opère suivant une méthodologie et des règles de recherche en histoire qui obéissent à une analyse comparative critique avant d’être archivés de manière scientifique et académique. Le chercheur a insisté, dans le sillage, sur la nécessité d’intensifier la recherche historique sur la glorieuse guerre de libération nationale et de transmettre les informations et recueils de combats et événements héroïques aux générations montantes.