<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Visite de la commission parlementaire de la communication et des transports</span>

La commission parlementaire des transports a effectué dans la journée de jeudi dernier, une visite de travail et d’inspection à Sidi Bel Abbés.

Cette quatrième et dernière étape de la commission dans l’ouest du pays avait pour but d’inspecter deux secteurs, à savoir celui des transports et les PTIC Présidée par Fatima Bida, la première escale de la commission fut le secteur des transports avec la visite effectuée au niveau de la gare routière Sogral où un compte rendu détaillé a été présenté sur l’accueil et la prise en charge des voyageurs à travers les différents services installés.

Non loin de Sogral, le siège de l’entreprise du tramway SETRAM a été le second point visité avant celui de la direction à Sidi Lahcen du chantier de réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse, Oued Tlelat-SBA-Tlemcen et qui sera livré pour bientôt.

Dans l’après-midi, la délégation parlementaire des communications a inspecté les services de la poste et des télécommunications avec comme première étape la grande poste de Sidi Bel Abbés où des présentations sur l’évolution de la pose de la fibre optique et les services améliorés au profit des citoyens ont été de mise.

A savoir que la wilaya de Sidi Bel Abbés dispose actuellement de 96 bureaux de poste dont trois grandes agences, soit une densité postale d’un bureau pour 7.435 habitants.

M.Bekkar