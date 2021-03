<span style='text-decoration: underline;'>Equipe nationale</span>:<br><span style='color:red;'>Visite du staff médical au stade Mustapha Tchaker</span>

Le staff médical de la sélection nationale et en prévision du match contre le Botswana, prévu le lundi 29 mars 2021 comptant pour la 6ème et dernière journée du groupe H des éliminatoires de la CAN TOTAL Cameroun 2021, les membres du staff médical ont effectué, le dimanche 21 mars, une visite d’inspection au stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida.

Les membres du staff médical, emmenés par le Dr Mohamed SOLTANI, nouveau médecin de la sélection, se sont rendus dans tous les espaces dédiés au confort des joueurs, comme les vestiaires, la salle de soin, le bassin de récupération et autre.

Pour rappel, le sélectionneur national, M. Djamel BELMADI, avait effectué une visite au stade en compagnie des membres de son staff, vendredi dernier dès son arrivée à Alger.