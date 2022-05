<span style='text-decoration: underline;'>Écourtée lors de la dernière semaine du mois de ramadhan</span>:<br><span style='color:red;'>Visite escomptée cette semaine du wali d’Oran dans la daïra d’Aïn El Türck</span>

Ayant écourté sa visite d’inspection lors de la semaine d’avant la fin du mois de ramadhan, qu’il effectuait dans la daïra d’Aïn El Türck, le wali Sayoud Saïd ne tardera certainement pas à reprendre, cette semaine, son bâton de pèlerin pour achever son périple dans la corniche oranaise, où un grand chantier de réfection et d’aménagement mais aussi d’embellissement et de rénovation, inscrit dans le cadre des préparatifs de la saison estivale , a été lancé.

Une saison estivale, qui faut-il le rappeler, coïncide avec l’organisation de la 19ème édition des jeux méditerranéens qu’aura l’honneur d’abriter la ville d’Oran, et pour laquelle, la station balnéaire a été retenue comme zone d’appui et pas que, puisque certaines épreuves sportives, notamment nautiques, à l’instar de la voile, y seront organisées au site des Andalouses, et ce au côté, d’autres disciplines de sport collectifs. Outre ces considérations, le wali Sayoud s’est fait l’engagement de restituer à Aïn El Türck la place qu’elle mérite. Pour preuve, une enveloppe de 100 milliards de centimes a été débloquée pour réhabiliter l’image défraîchie de la station balnéaire. Aux responsables locaux d’en faire un bon usage, et sur ce point là, le chef de l’exécutif y veille personnellement, croit-on savoir. Cela dit, il reste beaucoup d’aspects à corriger, des instructions avaient été fermement notifiées aux responsables locaux et à l’administration locale, lors de sa dernière visite et qu’il va falloir rapidement prendre en charge, à quelques semaines de l’ouverture de la saison estivale et du lancement des jeux méditerranéens.

Les communes de Bousfer et d’El Ançor, sont elles aussi, concernées par la visite du wali et où, paraît-il, les choses ne sont pas encore au point et où subsistent quelques défaillances criardes. Un problème d’éclairage public est soulevé par des élus de la commune d’El Ançor sur l’esplanade de la plage des Andalouses, où semble-t-il, un vol de câbles électriques des poteaux la longeant, est signalé.

Aussi, il y a toute cette façade hideuse et hétéroclite d’habitations jouxtant le complexe des Andalouses, à réhabiliter. Il est à rappeler que l’APC d’El Ançor, a déjà procédé durant le mois de ramadhan, au démantèlement des terrasses des kiosques de l’esplanade. A Bousfer, la situation est, elle aussi, peu reluisante, du fait des écoulements des eaux usées vers la mer et les constructions illicites disséminées un peu partout. Si globalement, les transformations tant escomptées, ne sont pas visibles, il va falloir mettre du rythme et accélérer surtout la cadence des travaux.

Sauf que l’on croit savoir que tout bâclage sera interdit, les opérations seront minutieusement suivies par les services de la wilaya. Il est à noter que les premières opérations de pause de parapets le long de la corniche oranaise et de réfection des trottoirs au niveau du rond-point point « Les Dauphins » à l’entrée de la commune d’Aïn El Türck ont débuté depuis des mois.

Il est à espérer, maintenant, que les responsables locaux des différentes communes, prennent la mesure de l’ampleur de la tâche, afin d’apprêter leurs communes dans le délais et comme il se doit, d’autant plus qu’il est attendu, l’arrivée en masse cet été, de touristes nationaux ainsi que des délégations étrangères dans le cadre des JM.

Karim Bennacef