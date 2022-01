<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Vol et sabotage de deux transformateurs électriques au nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana»</span>

Deux transformateurs électriques au nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» de Misserghine (Oran) ont fait l’objet, dimanche, de vol et de sabotage, a indiqué lundi dan un communiqué la Société de distribution de l’électricité et du gaz (SDO).

Un groupe de voleurs a fait irruption à la cité «2.000 logements» dans ce pôle d’habitat subtilisant des câbles d’un transformateur électrique, causant une perturbation dans l’alimentation en électricité touchant la majorité des immeubles, a précisé la société.. Le communiqué a souligné que les voleurs ont tenté de voler des câbles électriques en cassant la porte d’un autre transformateur, si ce n’était la vigilance et l’intervention d’habitants. Des agents de la société sont intervenus pour rétablir l’électricité, selon le communiqué, qui a rappelé que le nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» fait l’objet, depuis des mois, d’agressions contre des installations d’électricité et de gaz, notamment des transformateurs électriques et des câbles de moyenne tension, ce qui provoque des perturbations dans l’alimentation et des baisses de tension, voire même des fuites de gaz dangereuses. Le communiqué a fait savoir que la société a porté plainte auprès des services de sûreté au sujet de dizaines de vols qui ont affecté les installations électriques et gazières au nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana», notant que le vol de câbles de cuivre et des transformateurs électriques est devenu «un phénomène dangereux pouvant provoquer des accidents mortels». Sur un autre plan, la cellule de communication de la SDO à Es Sénia a indiqué que les campagnes de sensibilisation sur les dangers d’asphyxie au monoxyde de carbone se poursuivent, signalant l’organisation, lundi, de portes ouvertes sur le sujet au niveau de l’Université de sciences et de technologie «Mohamed Boudiaf» à Oran.

Photo d’un transformateur électrique au nouveau pôle urbain Ahmed Zabana