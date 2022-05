<span style='text-decoration: underline;'> Ligue 1 (mise à jour/ 24e journée)</span>:<br><span style='color:red;'>WAT-ESS: les Sétifiens en quête de rachat</span>

L’ES Sétif, en courbe descendante, sera en appel pour affronter mercredi la lanterne rouge le WA Tlemcen, avec la ferme intention de se racheter de ses déboires, en match comptant pour la mise à jour de la 24e journée du championnat de Ligue 1 de football.

Battue lors de ses deux derniers matchs disputés en déplacement face au leader le CR Belouizdad (1-0) et au RC Arbaâ (3-1), l’Entente (10e, 43 pts) aura à c£ur de rectifier le tir pour soigner son classement et se rapprocher des six premières places qualificatives aux compétitions continentales et régionales. Les Sétifiens partiront largement favoris face à une équipe tlemcenienne, reléguée en Ligue 2 amateur depuis plusieurs journées déjà, et qui aspire à quitter l’élite avec les honneurs.

Un succès permettra à l’ESS de rejoindre l’ASO Chlef à la 7e place au classement, et d’aborder la fin de la saison avec plus de sérénité, d’autant que les joueurs de l’entraîneur serbe Darko Novic auront à disputer trois autres matchs en retard : en déplacement face au CS Constantine (1e juin), et à domicile face au Paradou AC (8 juin) et au NA Husseïn-Dey (14 juin). Eliminée sans gloire en demi-finale de la Ligue des champions d’Afrique, l’ESS va tenter de sauver sa saison en visant une place parmi le groupe de tête.