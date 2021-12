<span style='text-decoration: underline;'>Trafic routier</span>:<br><span style='color:red;'>Y a-t-il une solution pour le rond poin de Pépinière ?</span>

Le rond-point de Pépinière, l’un des principaux giratoires de la ville d’Oran a fait encore parler de lui jeudi dernier suite au grand encombrement de circulation constaté sur place lors des chutes de pluies.

En effet, un nombre important de véhicules a été bloqué dans ce giratoire composé de 7 sorties dont une vers la RN11 qui reste la sortie Est de la ville d’Oran et qui enregistre quotidiennement le passage de milliers de véhicules.

Jeudi dernier, difficile de circuler dans ce rond-point, et beaucoup d’automobilistes ont tenté de l’éviter. Il faut dire que ce grand giratoire est devenu un véritable point noir en matière de circulation routière, parce que personne ne peut présager quand il sera bloqué. Et en l’absence de solutions réelles pour réguler la circulation sur place, les automobilistes continuent à souffrir le martyre quotidiennement. «Il fallait penser à des solutions auparavant, maintenant c’est trop tard, parce que réaliser une trémie ou un pont demandera beaucoup de temps et durant les travaux, il serait obligatoire de le fermer, donc à vous d’imaginer la situation de la circulation a Oran» dira un automobiliste. Un autre a pointé du doigt les autres automobilistes :»il est clair que circuler dans un giratoire a des règles à respecter que beaucoup d’automobilistes ignorent, il faut respecter les voies, être patient et compréhensif» dira-t-il.

Par ailleurs, et en l’absence d’un véritable plan de circulation à Oran, la situation dans ce giratoire risque de perdurer. Sur les réseaux sociaux, les internautes lancent périodiquement des appels aux services concernés pour trouver des solutions durables à l’encombrement de circulation dans ce giratoire.

Fethi Mohamed