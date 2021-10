<span style='text-decoration: underline;'>Cyclisme / Mondiaux 2021 sur piste</span>:<br><span style='color:red;'>Yacine Chalel 24ème sur l’Omnium</span>

L’Algérien Yacine Chalel a terminé à la 24e place de l’Omnium des Championnats du monde 2021 de cyclisme sur piste, qui se déroulent actuellement au Vélodrome de Roubaix, dans le nord de la France.

L’épreuve a été remportée par le Britannique Ethan Hayter (1000 pts), devant le Néo-Zélandais Aaron Gate (900 pts) et l’Otalien Elia Viviani (800 pts). Samedi, l’Algérien de 26 ans avait terminé à la 20e place de l’épreuve du Scratch.

Dans une publication postée sur sa page facebook, l’Algérien s’était dit «très déçu» par cette piètre prestation sur le Scratch, reconnaissant «une erreur de placement, ayant fini par tout remettre en cause». Chalel aura une troisième et dernière course à disputer avant la clôture de ces Mondiaux 2021 sur piste.

Ce sera dimanche, dans l’épreuve de l’élimination, avec l’espoir de faire mieux. Ces Championnats du monde 2021, entamés mercredi au Vélodrome de Roubaix, se poursuivront jusqu’à dimanche, en présence de certains parmi les actuels meilleurs pistards de la planète. Parmi eux, les Français Benjamin Thomas, Mathilde Gros et Sébastien Vigier, ainsi que les Italiens Filippo Ganna, Elia Viviani et Elisa Balsamo, sans oublier les Néerlandais Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland et Shanne Braspenninckx.