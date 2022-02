<span style='text-decoration: underline;'>Renouvellement partiel du Conseil de la nation à Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Yahia Charef du RND élu au sénat</span>

Le renouvellement partiel du Conseil de la nation prévu pour la matinée de samedi dernier au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbés, s’est déroulé sans problèmes selon le responsable local de l’autorité indépendante des élections.

Ce sont six candidats qui sont entrés en lice pour prétendre à l’unique siège réservé à la wilaya de Sidi Bel Abbés.

Parmi les 785 électeurs représentant les différents élus APW et collectivités locales (APC) du territoire de la wilaya de Sidi Bel Abbés, 646 ont voté pour l’un ou l’autre des deux candidats sortants. Au final, et après la fin du scrutin à 17 heures, c’est l’homme d’affaires et représentant du RND à l’APW-SBA, Charef Yahia, qui a gagné sa place au Conseil de la nation au détriment de son rival d’obédience FLN, Darkaoui Samir. Charef a remporté le nombre de 360 voix contre 286 pour son concurrent.

M. Bekkar