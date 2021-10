<span style='text-decoration: underline;'>À LA MOSQUÉE-PÔLE «ABDELHAMID IBN BADIS»</span>:<br><span style='color:red;'>Youcef Belmehdi donne le coup d’envoi de la saison de l’enseignement coranique</span>

Le ministre des Affaires religieuses et Wakfs,Youcef Belmehdi a donné, mardi à la mosquée-pôle «Abdelhamid Ibn Badis» d’Oran, le coup d’envoi de la saison de l’enseignement coranique.

Après avoir écouté un exposé sur l’enseignement coranique à Oran, le ministre a souligné que près d’un million de personnes suivent les cours d’enseignement coranique dans différents niveaux à travers le pays, saluant les efforts des écoles coraniques, appelant au respect des mesures de prévention contre la Covid-19 afin de garantir la sécurité de ceux qui fréquentent ces établissements. Par la même occasion Youcef Belmehdi a également félicité les enseignants à l’occasion de la journée mondiale de l’enseignant célébrée le 5 octobre de chaque année. Le ministre a inspecté les différentes classes de l’enseignement coranique de la mosquée pôle, qui accueillent toutes les catégories d’âge, ainsi que les classes réservées aux enfants autistes. Selon l’exposé présenté au ministre, la wilaya d’Oran compte plus de 650 écoles coraniques et classes d’enseignement coranique accueillant plus de 10.000 apprenants encadrés par plus de 700 enseignants. A la mosquée-pôle, M. Belmehdi a également assisté à une partie des cours de formation d’amélioration du niveau des fonctionnaires du secteur des affaires religieuses de la wilaya, lancés le 26 septembre dernier et qui seront clôturés à la fin du mois d’octobre en cours. A cette occasion, il a souligné l’importance de la formation et de l’amélioration du niveau des fonctionnaires du secteur, relevant que les instituts de formation spécialisés (13 instituts) s’acquittent de cette tâche et sont même fréquentés par des étudiants de plusieurs pays africains et annonçant que des sessions de formation seront organisées au profit d’étudiants de la République arabe sahraouie démocratique. D’autre part, Youcef Belmehdi a indiqué qu’une étude a été effectuée sur la relance du projet de formation des Imams et des professeurs à El-Azhar (Le Caire). Le ministre a également supervisé, au deuxième jour de sa visite à Oran, la clôture des travaux de la conférence nationale des cadres du ministère des Affaires religieuses et Wakfs et a inauguré la mosquée «Khaled Ibn El Walid» à la cité des 3.000 logements AADL au nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» de Misserghine.