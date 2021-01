<span style='text-decoration: underline;'>JSM Skikda</span>:<br><span style='color:red;'>Younes Ifticène jette l’éponge</span>

L’entraîneur de la JSM Skikda Younes Ifticene, a annoncé mercredi sa démission, au lendemain de la défaite concédée à domicile face au NA Husseïn-Dey (1-0), dans le cadre de la 10e journée du championnat de Ligue 1 de football, a appris l’APS auprès de l’intéressé.

« Ma démission est irrévocable. Ce n’est pas uniquement en raison des mauvais résultats de l’équipe, mais c’est un tout. D’ailleurs, je me trouve actuellement à Alger, et je n’ai nullement l’intention de revenir sur ma démission», a indiqué Ifticene. Le nouveau promu en Ligue 1 a complétement raté son retour parmi l’élite, après 33 ans d’absence, avec un triste bilan de deux victoires, deux nuls, et six défaites. Ifticène avait rejoint la barre technique de la JSMS en novembre 2019, en remplacement de Mohamed Benchouia, contribuant grandement à l’accession de l’équipe en Ligue 1. Au terme de la 10e journée, la JSMS occupe la 17e place au classement avec 8 points, en compagnie de l’USM Bel-Abbès. Lors de prochaine journée, prévue samedi, les coéquipiers de l’attaquant Kheireddine Merzougui effectueront un déplacement périlleux à Tizi-Ouzou pour affronter la JS Kabylie (15h00).