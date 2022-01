<span style='text-decoration: underline;'>ANDI</span>:<br><span style='color:red;'>Zeghdar: déblocage de 890 dossiers</span>

Le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar a annoncé, jeudi à Alger, le déblocage de 890 dossiers en suspens au niveau de l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI).

Invité de l’émission «rencontre avec le médiateur de la République», diffusée par la Télévision algérienne, le ministre a précisé que plus de 1500 dossiers ont été déposés par des investisseurs, auprès de l’ANDI, pour bénéficier des avantages et des exonérations prévus par la loi sur l’investissement, mais ils sont restés sans suite pour des raisons judiciaires. Soulignant que le traitement de ces dossiers se fait en «coordination» entre les ministères de l’Industrie et de la Justice, M. Zeghdar a indiqué que 890 dossiers ont été jusque là débloqués après qu’il ait été établi qu’il n’existe aucune poursuite judiciaire contre leurs titulaires.

Parallèlement au traitement des dossiers de l’ANDI, le ministère de l’Industrie oeuvre à relancer les entreprises et les unités publiques à l’arrêt et en difficulté. 51 entreprises à l’arrêt et 32 autres en difficulté ont été recensées, a fait savoir le ministre rappelant la remise en service de plusieurs unités de ces entreprises, dont l’usine de fabrication de verre à Jijel (AFRICAVER), l’unité de production de jus à Taher, trois unités relevant de l’entreprise publique des industries électroniques à Sidi Bel Abbes et l’usine de production de levure de Bouchegouf (Guelma). Pour sa part, le médiateur de la République, Brahim Merad a affirmé que les mesures d’urgence prises en application des instructions données par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour débloquer les projets d’investissement achevés et à l’arrêt pour des raisons administratives, ont permis à ce jour de lancer 380 unités de production réparties sur 40 wilayas. Ces projets permettent la création de 23165 d’emplois directs, sans compter les emplois indirects qui seront créés à la faveur de la mobilité économique engendrée par ces activités au niveau de leurs périmètres. Il s’agit d’une démarche qui vise à rétablir la confiance entre les investisseurs et l’Etat, a-t-il dit, affirmant avoir perçu une grande satisfaction auprès des opérateurs dont l’interêt sera axé désormais sur la réalisation de leurs objectifs économiques.

Plus de 1000 assiettes foncières inexploitées récupérées

A une question sur le foncier industriel, le ministre a indiqué qu’il a été recensé 14600 terrains octroyés pour la réalisation de projets mais qui sont restés inexploités à ce jour. Il a été procédé ainsi à la récupération de 1002 terrains d’une superficie de 400 hectares, a expliqué M. Zeghdar qui a affirmé que toutes ces assiettes récupérées seront destinées aux véritables investisseurs dans les différentes wilayas. Il a été également procédé à la révision du système juridique encadrant le domaine foncier. Celle-ci a été finalisée en décembre dernier et se trouve actuellement au niveau du Secrétariat général du gouvernement, a indiqué le ministre. Ce nouveau système entrera en vigueur dès son approbation par le président de la République au niveau du Conseil des ministres, a-t-il ajouté.