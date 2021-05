L’entraîneur de l’USM Alger Mounir Zeghdoud, a estimé que la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue professionnelle de football, samedi soir à domicile face au MC Alger (2-0), «fera beaucoup de bien» en prévision du reste du parcours.

«C’est une qualification qui nous fera beaucoup de bien, qui va nous permettre de préparer nos prochains rendez-vous dans la sérénité. Le match était très difficile contre une bonne équipe du MCA, composée de joueurs d’expérience et forts techniquement. Le Mouloudia était compétitif par rapport à nous», a indiqué Zeghdoud, dans une déclaration vidéo publiée sur le site officiel du club. L’USMA est parvenue à sceller sa qualification grâce à ses deux nouvelles recrues hivernales. Le Ghanéen Kwame Opoku a ouvert d’abord le score à la 19e minute, avant que Zakaria Naïdji ne corse l’addition dans le temps additionnel (90e+2). «Nous avons bien géré nos moments forts et faibles de la partie. L’ouverture du score en première période nous a permis de jouer à l’aise, même si nous savions qu’il y aurait des espaces. On savait que le MCA allait jeter toutes ses forces en attaque pour égaliser. Le deuxième but nous a complétement soulagés. Cette victoire nous permet d’avoir un bon moral pour la suite», a-t-il ajouté. Arrivé à la barre technique en mars dernier, en remplacement du Français Thierry Froger, Zeghdoud est toujours invaincu avec les «Rouge et Noir», alignant jusque-là une série de six matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Lors du prochain rendez-vous, l’USMA recevra la JS Saoura, le week-end du 15-16 mai, dans le cadre de la 21e journée du championnat de Ligue 1.