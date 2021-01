<span style='text-decoration: underline;'>Foot/élections du Conseil de la Fifa-FAF</span>:<br><span style='color:red;'>Zetchi entame des discussions avec plusieurs présidents de fédérations africaines</span>

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi, a entamé des discussions avec plusieurs présidents de fédérations du continent, présents à l’occasion du championnat d’Afrique des nations CHAN-2021 au Cameroun, pour promouvoir sa candidature en vue des élections du Conseil de la Fédération internationale (FIFA), prévues en mars prochain à Rabat (Maroc), rapporte la FAF vendredi sur son site officiel.

Parmi les rencontres, le patron de la FAF s’est entretenu ce vendredi matin avec son homologue camerounais, Mbombo Tchouah, avant d’entamer des réunions dans l’après-midi avec des présidents de zones de la CAF et d’autres personnalités du football africain», précise la même source. Kheireddine Zetchi, accompagné du secrétaire général de la FAF Mohamed Saâd et du membre du Bureau fédéral Amar Bahlou, est arrivé jeudi soir à Yaoundé, pour faire la promotion de sa candidature, en marge CHAN-2021, réservé aux joueurs locaux, au Cameroun (16 janvier – 7 février).

Outre Zetchi, les trois autres candidats pour les deux sièges libérés en fin de mandat de quatre ans par le Tunisien Tarek Bouchamaoui et l’Egyptien Hani Abo Rida sont : le Marocain Fawzi Lekdjaâ, l’Equato-guinéen Gustavo Ndong et Abo Rida, ce dernier brigue un second mandat. Zetchi (55 ans) ambitionne à travers sa candidature, de devenir la deuxième personnalité sportive algérienne à intégrer le Conseil de la Fifa après l’ancien président de la FAF Mohamed Raouraoua, qui avait été élu membre du Comité exécutif de l’instance internationale lors de l’Assemblée générale élective de la CAF en février 2011 à Khartoum (Soudan). Les élections du Conseil de la Fifa, se dérouleront en marge de la l’Assemblée générale élective (AGE) de CAF, le 12 mars 2021 à Rabat (Maroc).