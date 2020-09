<span style='text-decoration: underline;'>Rencontre culturelle en ligne</span>:<br><span style='color:red;'>Zoom sur les oulamas de la wilaya</span>

Dans le cadre du programme des manifestations culturelles et historiques qu’abrite la wilaya d’Oran, une rencontre en ligne a eu lieu concernant «cheikh Ahmed El Atrache El Senouci». Elle a été diffusée sur le site zoom et a pour but de faire connaitre les différents oulamas de la wilaya d’Oran, elle a permis d’évoquer leur parcours.

Des interventions et des débats ont été communiqués sur ladite personnalité. Des témoignages archivés sur la vie de ce cheikh ont été présentés par ses élèves et ses fans. Dans le même cadre, il a été signalé que ce colloque a vu la participation de nombreux historiens et chercheurs dans le domaine en question qui ont intervenu et ont mis en exergue la vie dudit cheikh. Ces journées ont été chapotées par les services de l’association « Maâli el ouloume wa tarkiya » de la section « ouloum wa el maârife » qui relève du bureau d’Oran. Ce genre de rencontres permet notamment, de rappeler les différentes personnalités qui ont marqué l’histoire et la culture par leurs exploits et de les faire connaitre à la nouvelle génération.

Bekhaouda Samira