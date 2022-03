<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Zouba et Zebida sur le terrain après 20 ans</span>

Zouba et Zebida sur le terrain après 20 ans

USM Bel Abbés : Zouba et Zebida sur le terrain après 20 ans

Lors d’une simple rencontre d’inter quartier à Bel Abbés, la sur prise fut grande pour l’ex arrière gauche et capitaine de l’USMBA, Zouba Djillali.

Il a été honoré par les siens en guise de remerciements pour tout ce qu’il a apporté au club phare de la Mekerra durant les années 1990 et début 2000 en tant que joueur et ensuite comme entraineur des jeunes catégories de l’USMBA.

Une occasion pour Djillali de se remémorer les bons et mauvais souvenirs de sa carrière. Il rencontra son ex-coéquipier de l’USMBA, Yacine Zebida, qui était en catégorie juniors en 2003. Ce dernier s’est distingué surtout comme meneur de jeu du CRB Ben Badis pendant de longues saisons. Le sort a voulu que tous les deux fassent carrière dans le secteur de l’éducation. Aujourd’hui, Zouba est directeur d’école primaire alors que Zebida est enseignant de la langue de Shakespeare dans le palier du secondaire.

B. Didéne